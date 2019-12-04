{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Санавиация доставила в Читу еще одного пострадавшего при падении автобуса с моста

Он находится в тяжелом состоянии, его направили в отделение реанимации краевой клинической больницы

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Еще одного пострадавшего при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае доставили в среду в Читу вертолетом санавиации из Нерчинска, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Мужчину, который пострадал в ДТП и был госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ, спустя трое суток после аварии удалось доставить на вертолете санавиации в Читу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии и госпитализирован в отделение реанимации краевой клинической больницы. Его сопровождала бригада специалистов центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Из 19 доставленных в Читу пострадавших 17 пациентов проходят лечение в краевой клинической больнице, 12-летняя девочка - в краевой детской клинической больнице, один человек от госпитализации отказался. Еще двое пострадавших остаются в больнице города Шилка, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Состояние шести пострадавших в ДТП врачи оценивают как тяжелое, все они находятся в Чите, в реанимации краевой клинической больницы.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Глава ВОИС высоко оценил развитие России в технологической сфере
Премьер-министр Дмитрий Медведев при этом отметил, что положительные изменения в области защиты интеллектуальной собственности - "результат взаимодействия с Всемирной организацией интеллектуальной собственности"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС