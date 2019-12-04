Санавиация доставила в Читу еще одного пострадавшего при падении автобуса с моста

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Еще одного пострадавшего при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае доставили в среду в Читу вертолетом санавиации из Нерчинска, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Мужчину, который пострадал в ДТП и был госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ, спустя трое суток после аварии удалось доставить на вертолете санавиации в Читу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии и госпитализирован в отделение реанимации краевой клинической больницы. Его сопровождала бригада специалистов центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Из 19 доставленных в Читу пострадавших 17 пациентов проходят лечение в краевой клинической больнице, 12-летняя девочка - в краевой детской клинической больнице, один человек от госпитализации отказался. Еще двое пострадавших остаются в больнице города Шилка, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Состояние шести пострадавших в ДТП врачи оценивают как тяжелое, все они находятся в Чите, в реанимации краевой клинической больницы.