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Отец жертвы домашнего насилия Яны Савчук требует от МВД 5 млн рублей за моральный ущерб

Бывший участковый УМВД по Орлу Наталья Башкатова не приняла мер для защиты 36-летней женщины от сожителя, который забил ее до смерти в ноябре 2016 года

ТАСС, 4 декабря. Отец жительницы Орла Яны Савчук, погибшей от домашнего насилия, подал иск к ГУ МВД по Орловской области с требованием выплатить ему 5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александра Савчука Сергей Локтев.

"Мы подали иск к управлению МВД по Орловской области и управлению областного казначейства как к третьей стороне. Савчук требует 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск будет рассматривать Советский районный суд Орла", - сказал Локтев.

Гибель 36-летней Яны Савчук в ноябре 2016 года вызвала широкий общественный резонанс. Тогда к дому, где она жила, выехала по сигналу старший участковый УМВД по Орлу Башкатова. Савчук неоднократно жаловалась на своего сожителя Андрея Бочкова, который систематически избивал ее и угрожал убийством. По версии следствия, сотрудница полиции знала, что Бочков был ранее судим и склонен к насилию, видела, как он в присутствии полицейских и прохожих проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в ее квартире. Башкатова не приняла никаких мер для защиты Савчук и лишь после ее настоятельных требований приняла заявление об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ).

При этом Башкатова заявила Савчук: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". Впоследствии запись ее беседы с Савчук попала в интернет. Через пять минут после отъезда участкового Бочков забил сожительницу до смерти. В мае 2017 суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Башкатова была уволена из полиции, в отношении нее было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), суд приговорил ее к двум годам колонии. Свою вину она не признала. В 2014 году руководство УМВД по Орлу признавало ее лучшим участковым города.

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РоссияОрловская область
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