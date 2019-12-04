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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Белгородские власти предоставили временные квартиры жильцам дома, где взорвался газ

Планируется, что к июлю 2020 года все собственники получат квартиры в новом доме, который построят в поселке Яковлево на улице Северной

ТАСС, 4 декабря. Власти Белгородской области предложили восемь временных квартир жильцам дома в поселке Яковлево, в котором во вторник взорвался газ. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

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Взрыв газа на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря. В доме располагались 12 квартир, из них взрывом полностью разрушило четыре, еще восемь повреждены. Власти приняли решение не восстанавливать дом. В квартирах были прописаны 24 жильца, но фактически в них проживали 34 человека.

"Сейчас пострадавшим выделено восемь квартир для временного проживания", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Белгородской области. По ее данным, в настоящее время практически все жильцы дома разместились у родственников, условия у некоторых стесненные, поэтому люди готовы переехать в отдельное временное жилье.

По данным пресс-службы, квартиры из маневренного фонда находятся в поселке Яковлево, в поселке Строитель, селе Быковке и в соседнем Прохоровском районе. Люди смогут жить в этих квартирах до тех пор, пока не получат постоянное жилье. Предполагается, что к июлю 2020 года все собственники получат квартиры в новом доме, который построят в поселке Яковлево на улице Северной.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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