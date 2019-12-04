Замглавы "Комитета за гражданские права" Маяков прекращает голодовку в СИЗО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков, обвиняемый в крупном мошенничестве, решил прекратить голодовку в СИЗО из-за ухудшения состояния здоровья и отсутствии реакции следователя на нее. Об этом ТАСС сообщил адвокат Маякова Федор Аксененко.

"Он намерен прекратить голодовку, которую ведет с 24 октября 2019 года. Такая необходимость возникла в связи с ухудшением состояния здоровья Маякова и необходимостью его перевода в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Также это обусловлено отсутствием реакции следователя на протест Маякова, который до сих пор не удовлетворил ни одного ходатайства моего подзащитного", - сказал адвокат.

Бабушкинский суд арестовал Маякова до 22 декабря. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, днем 22 октября Маяков получил от осужденного к длительному сроку лишения свободы в качестве первого транша 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Предполагалось, что всего фигурант должен получить 2,5 млн рублей за содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, однако он не имел такой возможности. После получения денег он был задержан. Также следствие установило, что обвиняемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступлений.

В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе "Комитета за гражданские права", где были изъяты предметы, имеющие значение для дела. По словам председателя организации, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги, однако он их не взял и предложил оформить как пожертвование. Бабушкин считает случившееся провокацией.