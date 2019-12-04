В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе "Хромая лошадь"

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии. В мероприятии также примут участие представители городских властей и общественных организаций, сообщается на сайте мэрии Перми.

"5 декабря в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе "Хромая лошадь". Трагедия произошла десять лет назад. Почтить память погибших и возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций", - говорится в сообщении.

После мероприятия родственников погибших доставят на Северное кладбище, где похоронено большинство жертв трагедии.