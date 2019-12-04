В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе "Хромая лошадь"

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии. В мероприятии также примут участие представители городских властей и общественных организаций, сообщается на сайте мэрии Перми.
"5 декабря в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе "Хромая лошадь". Трагедия произошла десять лет назад. Почтить память погибших и возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций", - говорится в сообщении.
После мероприятия родственников погибших доставят на Северное кладбище, где похоронено большинство жертв трагедии.
Вечером в четверг в Органном зале в память о погибших Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии исполнит новую программу "Пять веков русской духовной музыки". Прозвучит напев Валаамского монастыря, песнопения Николы Дилецкого, Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, вокальные композиции на музыку Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.
Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" на улице Куйбышева в Перми произошел 5 декабря 2009 года. От отравления угарным газом и продуктами горения погибли 156 человек, более 70 человек получили ранения.