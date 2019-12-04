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Церемония прощания с дирижером Янсонсом пройдет в Петербурге

На церемонии будут исполнены фрагменты произведений, неоднократно исполнявшихся оркестром под руководством Мариса Янсонса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания со всемирно известным дирижером, народным артистом РФ и лауреатом международной премии Grammy Марисом Янсонсом пройдет в четверг в Большом зале петербургской филармонии. Провожая в последний путь маэстро, скончавшегося на 77-м году жизни 1 декабря, музыканты симфонического филармонического оркестра исполнят классическую музыку, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

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"Церемония прощания с Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале санкт-петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, будут участвовать Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии под управлением дирижера-лауреата народного артиста СССР Александра Дмитриева, а также народного артиста РФ Павла Бубельникова", - сказал собеседник агентства.

Также почтить память маэстро исполнением классической музыки придут музыканты Струнного квинтета симфонического оркестра Баварского радио и медного духового квартета симфонического оркестра Баварского радио, главным дирижером оркестра которого Янсонс был с 2003 года. В церемонии примут участие художественный руководитель филармонии Юрий Темирканов, представители менеджмента симфонического оркестра Баварского радио, друзья и коллеги дирижера.

На церемонии будут исполнены фрагменты произведений, неоднократно исполнявшихся оркестром под руководством Мариса Янсонса: симфонии № 5 Шостаковича, симфонии № 5 Чайковского, симфонии № 3 Бетховена и "Адажиетто" Малера. Через несколько дней после церемонии прощания, 9 декабря, Марис Янсонс будет похоронен в историческом некрополе "Литераторские мостки" в Санкт-Петербурге.

Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге. В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. Также он обучался в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.

С 1979 по 2000 год Марис Янсонс был главным дирижером оркестра филармонии Осло, а также являлся главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1992-1997) и музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004). В 2005 году Марис Янсонс получил главную музыкальную премию мира, Grammy, за исполнение 13-й симфонии Шостаковича.

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