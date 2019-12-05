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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Власти Забайкалья рассмотрят возможность запуска поезда на маршруте, где разбился автобус

Региональный Минстрой определяет сумму расходов, связанную с запуском поезда, а также тип подвижного состава, который станет перевозить людей

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края начали работать над возможным возобновлением отмененного десять лет назад железнодорожного сообщения между Читой и городом Сретенском, на маршруте между которыми 1 декабря разбился рейсовый автобус. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального Минстроя.

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"Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края изучает возможность организации пассажирских железнодорожных перевозок по маршруту Чита - Сретенск. Производится расчет суммы расходов перевозчика, связанных с запуском поезда, а также определяется тип подвижного состава, который будет задействован", - говорится в сообщении.

Глава министерства Алексей Гончаров уточнил, что краевые власти обсуждают с администрацией Сретенского района периодичность курсирования поезда. "Нужно сделать так, чтобы это было удобно пассажирам, так как время в пути в случае запуска железнодорожных перевозок займет около десяти часов", - добавил он.

Замглавы Сретенского района Марина Чекунова ранее сообщила ТАСС, что муниципальные власти попросят краевое правительство и руководство Забайкальской железной дороги вернуть отмененный десять лет назад поезд, как более безопасный вид сообщения с Читой.

Маршрут между Читой и Сретенском

В Сретенске живут около 7 тыс. человек, расстояние между этим городом и Читой по автомобильной трассе - свыше 360 км. Треть маршрута проходит по региональной дороге, на которой 1 декабря и разбился автобус. Каждое утро из Сретенска в Читу выезжает маршрутное такси, днем - рейсовый автобус. Ежедневно этим транспортом пользуются около 60-70 человек.

Железнодорожный участок Чита - Сретенск, по данным краевого Минстроя, полностью не электрифицирован, поэтому перевозка пассажиров на нем может быть организована вагоном локомотивной и тепловозной тяги. Ранее пассажирские железнодорожные перевозки между Читой и Сретенском осуществлялись благодаря беспересадочному прицепному вагону к поездам дальнего следования.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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