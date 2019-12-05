Пермяки возложили цветы к мемориалу в память о погибших на пожаре в клубе "Хромая Лошадь"

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Перми, представители городской власти, общественных организаций, родственники, друзья погибших и те, кто пострадал, но выжил при пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь", пришли в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, к мемориалу памяти возложить цветы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы отмечали девичник. [Очнулась] в Питере в Рождество. Сейчас у меня все хорошо, тихонечко встаю на ноги, дома занимаюсь сама, рисую. 10 лет ушло на реабилитацию. Эта страшная трагедия позади", - рассказала журналистам одна из пострадавших Ксения Мокрушина.

Она, как и все, кто потерял на пожаре своих родных и близких каждый год 5 декабря приходит в Сквер уральских добровольцев к мемориалу в память о погибших в "Хромой лошади". Люди со слезами на глазах возлагают цветы и еще долгое время просто стоят молча. "Не хочу ничего говорить…", - это все, что смогла сказать ТАСС одна из пришедших женщин.

Эта трагедия объединила весь город, практически каждый знал тех, кто в ту ночь - 5 декабря 2009 года - пришел отметить день рождения "Хромой лошади". "5 декабря и "Хромая лошадь" - слова, которые отзываются в каждом из нас. 10 лет назад мы потеряли 156 земляков: отцов, матерей, детей, друзей и знакомых. Помним", - написал на странице в своем Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников.

Вечером в четверг в Органном зале в память о погибших Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии исполнит новую программу "Пять веков русской духовной музыки". Прозвучит напев Валаамского монастыря, песнопения Николы Дилецкого, Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, вокальные композиции на музыку Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.