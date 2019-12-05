Уменьшение размеров парковочных мест может увеличить число парковок в городе на 30%

МОСКВА. 5 декабря. /ТАСС/. Национальный стандарт, предполагающий возможность уменьшения размера парковочных мест для легковых автомобилей в городах, позволит увеличить число парковок на 30%. Такое мнение высказал ТАСС глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" (разработчик нового стандарта) Александр Шумский.

Ранее в пресс-службе Росстандарта сообщили ТАСС, что национальный стандарт планируется утвердить во втором квартале 2020 г.

"Сокращение габаритов парковочных мест позволяет сделать парковок в городе на 30% больше", - сказал Шумский. Он пояснил, что сейчас на многих улицах городов не хватает 20-30 см, чтобы расположить парковочные места, отвечающие стандартам.

Глава комитета также сообщил, что документ предполагает возможность разметки парковки по зонам, не выделяя каждое машиноместо отдельно.

Он отметил, что действующие нормы не делают различия по размерам парковочных мест в городах и за городом, в то время как в городе в условиях транспортной загруженности и точечной застройки практически невозможно и нецелесообразно ориентироваться на парковочные места для крупногабаритных машин.

"Новый стандарт направлен и на стимулирование использования в городе малогабаритных машин", - отметил он.

В настоящее время по стандартам парковочное место для легкового автомобиля составляет 2,5 м в ширину и 5,3 м в длину. Теперь предлагается при параллельной парковке вдоль дороги определить размеры парковочного места от 2 до 2,5 м в ширину и от 5,5 до 6,5 м в длину, а в случае, если парковка расположена под углом к дороге, - 2,5 м в ширину на 5 м в длину.