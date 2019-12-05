Медведев заявил, что предпочитает интернет телевидению

"Я в большей степени использую интернет, но не потому, что я не смотрю телевидение. Просто в силу понятных причин, мне легче залезть в гаджет или посмотреть в компьютере те же самые новости. Это специфика моей работы", - сообщил он во время разговора с представителями российского ТВ.

Однако Медведев отнес вопрос выбора между интернетом и телевидением к числу философских, так как оба источника информации имеют свои плюсы и минусы. "Глубина проникновения у телевидения пока лучше. Если говорить о мобильности источника информации, о целевой аудитории, то интернету нет конкуренции", - пояснил премьер-министр.

К минусам интернета Медведев отнес отсутствие ответственности из-за степени верификации, которая "стремится к нулю".