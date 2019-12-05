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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019

Медведев заявил, что предпочитает интернет телевидению

Премьер-министр отметил, что оба источника информации имеют свои плюсы и минусы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выбирает интернет в качестве источника информации, ему удобнее "залезть в гаджет", чтобы узнать новости.

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"Я в большей степени использую интернет, но не потому, что я не смотрю телевидение. Просто в силу понятных причин, мне легче залезть в гаджет или посмотреть в компьютере те же самые новости. Это специфика моей работы", - сообщил он во время разговора с представителями российского ТВ.

Однако Медведев отнес вопрос выбора между интернетом и телевидением к числу философских, так как оба источника информации имеют свои плюсы и минусы. "Глубина проникновения у телевидения пока лучше. Если говорить о мобильности источника информации, о целевой аудитории, то интернету нет конкуренции", - пояснил премьер-министр.

К минусам интернета Медведев отнес отсутствие ответственности из-за степени верификации, которая "стремится к нулю".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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