Суд в Москве огласит приговор по делу участника акции 27 июля Чирцова 6 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тверской суд 6 декабря огласит приговор по делу участника акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова. Об этом сообщает кореспондент. ТАСС из зала суда.

"Суд удаляется для постановления приговора. Он будет оглашен в 11:00 мск 6 декабря", - сказала судья. Ранее прокурор потребовал приговорить Чирцова к 3,5 года лишения свободы.

Чирцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. По версии следствия, в ходе событий 27 июля он сильно толкнул полицейского, чем причинил ему физическую боль. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранители.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).