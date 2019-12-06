В районе обрушения моста в Иркутской области восстановили движение транспорта

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили движение всех видов транспорта в Киренском районе Иркутской области рядом с мостом, который обрушился 4 декабря из-за попытки проезда по нему 60-тонного грузовика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД России.

"В Киренском районе восстановлено движение на месте обрушившегося накануне моста. Рядом специалистами оборудован временный объезд для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что большого скопления транспорта рядом с местом происшествия из-за ограничения движения не было.

Как сообщал ТАСС, 4 декабря мост через реку Макаровка в Киренском районе Иркутской области обрушился из-за попытки проезда по нему 60-тонного лесовоза, водитель которого проигнорировал запрещающие знаки. Максимально допустимая нагрузка на сооружение составляет 20 т. Никто не пострадал. В районе введен режим ЧС, чтобы оперативно привлечь средства на восстановление моста. Рядом с местом происшествия в тот же день организовали дорогу по льду реки для легкового транспорта, для грузового прокладывали отдельную ледовую дорогу.

Мост является частью автомобильной дороги, связывающей город Киренск (районный центр) с Иркутском.