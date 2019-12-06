Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на авиабазе во Флориде

ТАСС, 6 декабря. Президент США Дональд Трамп принес соболезнования семьям погибших в результате произошедшей в пятницу стрельбы на авиабазе ВМС США в штате Флорида.

"Только что получил полный отчет о трагической стрельбе на авиабазе Пенсакола во Флориде и провел переговоры с губернатором штата Роном Десантисом. В это сложное время мои мысли и молитвы лишь о жертвах и их семьях. Мы продолжаем следить за ситуацией, пока ведется расследование", - сообщил американский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил о том, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола погибли три человека, восемь ранены. Стрелок был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут порядка 16 тыс. военных, еще около 7,4 тыс. гражданских лиц работают на ее территории.