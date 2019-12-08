Пострадавшие и семья погибшей в ДТП в Нижнем Новгороде получат матпомощь

ТАСС, 8 декабря. Одиннадцать пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде получат материальную помощь. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей в ДТП на улице Горького. Пострадавшим будет выделено по 100 тысяч рублей, семье погибшей нижегородки - 300 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, правительство региона совместно с администрацией Нижнего Новгорода также окажут необходимую помощь в организации похорон погибшей женщины.

ДТП произошло в субботу вечером на ул. Горького. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате пострадали девять детей и двое взрослых, еще одна женщина, сопровождавшая группу, скончалась в больнице от полученных травм.