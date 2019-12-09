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Фадеев рассчитывает на совместную работу СПЧ и Общественной палаты

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что повестки дня работы Совета и ОП во многом пересекаются

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассчитывает на совместную работу Совета и Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом он заявил в понедельник, поздравляя Лидию Михееву с избранием на пост руководителя палаты.

"Я очень рассчитываю, что мы будем по многим вопросам взаимодействовать. Повестка дня работы этого Совета [СПЧ] во многом пересекается с повесткой дня работы Общественной палаты. Потенциал Общественной палаты огромен, наработано очень много. Рассчитываю, что мы найдем в ближайшее время области пересечения и будем помогать друг другу в этой работе", - сказал Фадеев. Он также поблагодарил членов палаты за совместную работу.

Кроме того, на заседании Фадеева наградили медалью Общественной палаты РФ за "многолетнюю, плодотворную, общественно значимую деятельность" и "большой личный вклад в становление и развитие гражданского общества".

ОП РФ шестого созыва на своем втором в этом году пленарном заседании в понедельник избрала заместителя секретаря ОП Михееву новым руководителем палаты. Кроме того, новыми заместителями секретаря ОП РФ избраны председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Пост руководителя Общественной палаты оставался вакантным с 21 октября, когда президент России Владимир Путин назначил секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем СПЧ.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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