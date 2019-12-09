Неверов считает неправильным отстранять от соревнований чистых спортсменов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Отстранение от соревнований спортсменов, никогда не уличенных в приеме допинга, по сути неправильно, за ошибки должны отвечать лишь те спортсмены или чиновники, которые их совершили. Об этом в понедельник заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, комментируя решение исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта.

"Я думаю, что всегда можно любую позицию оспаривать, есть для этого соответствующие структуры арбитражные, которые могут этим заниматься. Но я считаю, что неправильно вообще по сути отстранять от спортивных соревнований чистых спортсменов, которые никогда не были вовлечены в прием допинга. Почему они должны отвечать за возможные где-то ошибки чиновников или кого-то?" - сказал он журналистам.

По словам Неверова, допинг-скандалы происходят практически во всех странах мира, "если есть сегодня спортсмены, которые в этом уличены, то они могут быть подвергнуты наказанию, что, в принципе, и делается".

Вице-спикер усомнился в осмысленности четырехлетнего запрета на посещение международных спортивных мероприятий российскими чиновниками. "У человека может быть выходной или отпуск, какие-то мероприятия, например, в свободное время. И почему ему WADA должно запретить, условно говоря, поехать на какие-то соревнования [в личном качестве]?" - отметил он.

Согласно решению исполкома WADA, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).