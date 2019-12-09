СГК создаст систему онлайн-мониторинга выбросов на своих предприятиях в Кузбассе к 2025 г.

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК, занимается теплоснабжением ряда сибирских регионов) планирует к 2025 году внедрить на своих предприятиях в Кузбассе систему онлайн-мониторинга за вредными выбросами в атмосферу. Система сможет фиксировать превышения допустимой нормы выбросов вредных веществ и поможет не допускать нарушений, сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора - директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

"Система онлайн-мониторинга должна быть создана к 2023-2025 году. [Планируется] установка приборов контроля выбросов на каждой трубе предприятия и отслеживание, фиксация в режиме онлайн превышения допустимой нормы выбросов вредных веществ. Это позволит определять конкретные источники превышения нормативов, даст больше информации не только предприятиям, но и властям", - сказал он.

Планируется, что любой гражданин сможет получить свободный доступ к результатам онлайн-мониторинга и увидеть, какие объемы выбросов в атмосферу производят предприятия энергетики и не допускают ли они превышения разрешенных нормативов.

По словам Шейбака, экологический производственный контроль является ключевым приоритетом компании. За последние три года объем вредных выбросов загрязняющих веществ на станциях СГК в Кузбассе сократился на 12% благодаря их модернизации. Компания намерена и дальше инвестировать в экологизацию энергетики.

СГК работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.