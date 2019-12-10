Мост в Забайкалье, с которого упал автобус, не является местом концентрации ДТП

ЧИТА, 10 декабря. /ТАСС/. Мост через реку Куэнгу в Забайкальском крае, с которого 1 декабря упал рейсовый автобус, не является местом концентрации ДТП. С 2014 года и до крушения автобуса на участке автодороги, где расположен мост, произошли три аварии без жертв, сообщили во вторник ТАСС в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

"Участок автомобильной дороги регионального значения Могойтуй - Сретенск - Олочи, на котором 1 декабря произошло ДТП, не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. По статистике, с 2014 года на участке с 200-го по 208-й километр, где в том числе находится мост через Куэнгу, произошло четыре ДТП, включая ситуацию с пассажирским автобусом. До 2019 года в трех происшествиях не было летальных исходов", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

В пресс-службе регионального Минстроя отметили, что причины трех ДТП, которые случились до аварии с автобусом, не связаны с дорожными условиями.

При этом министерство предложило Минтрансу РФ включить капитальный ремонт моста через Куэнгу в проект программы "Мосты и путепроводы", которую планируют реализовать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "В настоящее время рассматриваются варианты по увеличению высоты барьерного ограждения моста без проведения капитального ремонта самого моста", - добавили в краевом Минстрое.

Ранее губернатор Александр Осипов сообщал ТАСС, что мост через Куэнгу находился в надлежащем состоянии, на нем установлены металлическое и бордюрное ограждения. По данным региональных властей, длина моста - 175,6 м, ширина - 10,5 м.