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Умер Юрий Лужков

Спикер Мосгордумы уверен, что в Москве увековечат память Лужкова

Бывший мэр столицы умер в возрасте 83 лет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников выразил уверенность, что память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова будет увековечена. 

"Пришла печальная новость - не стало бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Юрий Михайлович 18 лет руководил столицей. Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве", - сказал Шапошников ТАСС.

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.

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Лужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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