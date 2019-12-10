В храме Христа Спасителя готовы провести отпевание Лужкова, но не получали обращения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Священники в храме Христа Спасителя готовы провести отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, но пока не получали обращения от его родственников. Об этом сообщил ТАСС во вторник ключарь храма, протоиерей Михаил Рязанцев.

"Официального обращения от родственников к нам пока не поступало, но где же еще отпевать Юрия Михайловича Лужкова, как не в храме Христа Спасителя?" - сказал он.

При этом собеседник агентства отметил, что речь может идти исключительно об отпевании, а не о гражданской панихиде, о чем писал ранее ряд СМИ. "В храмах проводят отпевание, а не гражданскую панихиду", - подчеркнул он.

О смерти Юрия Лужкова, занимавшего пост мэра столицы с 1992 по 2010 год, стало известно ранее во вторник. Будучи градоначальником, Лужков помогал восстанавливать храм Христа Спасителя, разрушенный в 1931 году.