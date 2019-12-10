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Умер Юрий Лужков

В храме Христа Спасителя готовы провести отпевание Лужкова, но не получали обращения

Протоиерей Михаил Рязанцев отметил, что речь может идти исключительно об отпевании, а не о гражданской панихиде, о чем ранее писали СМИ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Священники в храме Христа Спасителя готовы провести отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, но пока не получали обращения от его родственников. Об этом сообщил ТАСС во вторник ключарь храма, протоиерей Михаил Рязанцев.

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"Официального обращения от родственников к нам пока не поступало, но где же еще отпевать Юрия Михайловича Лужкова, как не в храме Христа Спасителя?" - сказал он.

При этом собеседник агентства отметил, что речь может идти исключительно об отпевании, а не о гражданской панихиде, о чем писал ранее ряд СМИ. "В храмах проводят отпевание, а не гражданскую панихиду", - подчеркнул он.

О смерти Юрия Лужкова, занимавшего пост мэра столицы с 1992 по 2010 год, стало известно ранее во вторник. Будучи градоначальником, Лужков помогал восстанавливать храм Христа Спасителя, разрушенный в 1931 году.

Теги
РоссияЛужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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