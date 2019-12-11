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Тунберг отреагировала на слова президента Бразилии, назвавшего ее "мелюзгой"

Экоактивистка поменяла информацию о себе в Twitter

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 декабря. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг снова поменяла информацию о себе в описании своего аккаунта в Twitter. Таким образом она отреагировала на слова, высказанные в ее адрес во вторник президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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Теперь в графе, где владелец аккаунта обычно указывает род занятий, или дает описание тематики и содержания публикаций, значится всего одно слово - Pirralha ("мелюзга" в переводе с португальского). Именно так во вторник Болсонару назвал Тунберг, усомнившись в целесообразности большого интереса к ней со стороны СМИ.

Ранее Тунберг аналогичным образом реагировала на высказывания о ней других мировых лидеров. В частности, после того, как свою оценку ее выступлению в ООН дал в начале октября президент России Владимир Путин, назвав ее "доброй и искренней девочкой", и предположив при этом, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен", школьница написала у себя в профиле, что она "добрый, но плохо информированный подросток". До этого она таким же образом процитировала слова президента США Дональда Трампа, которому юная шведка показалась "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и замечательное будущее".

Тунберг известна как экоактивистка и неформальный лидер движения "Школьная забастовка за климат", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом наград. Однако последние события стали поводом для повсеместного обсуждения личности шведской девочки-подростка.

Теги
БразилияТунберг, Грета
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