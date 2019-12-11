Власти Казани опровергли информацию об отдыхе сотрудников гимназии в ОАЭ за счет родителей

КАЗАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Казани опровергли информацию о том, что сотрудники гимназии №19 ездили отдыхать в Дубай за счет родителей - они отправились в Объединенные Арабские Эмираты на образовательный форум, поездка была рабочей, ее организовали за счет внебюджетных средств учебного учреждения. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе мэрии Казани.

В понедельник на заседании антикоррупционной комиссии прокурор Татарстана Илдус Нафиков сообщил, что благотворительные пожертвования на содержание школ в Татарстане расходуются бесконтрольно. В частности, за счет подобных накоплений "руководители ряда образовательных учреждений оплачивали себе мобильную связь, умудрились даже организовать корпоративные выезды в Объединенные Арабские Эмираты за 570 тыс. рублей". Высказывание Нафикова вызвало резонанс в СМИ и социальных сетях.

"С 22 по 27 марта пять сотрудников гимназии №19 приняли участие в глобальном форуме по образованию и навыкам в городе Дубай. Данный форум проводится ежегодно и приурочен к церемонии награждения лучших учителей мира <...> Поездка носила рабочий характер. Она была организована в каникулярное время за счет внебюджетных средств гимназии", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Администрации школ "руководствуются как действующим федеральным законодательством, так и соответствующими рекомендациями министерства образования Республики Татарстан и управления образования города Казани", уточнили в пресс-службе. "Согласно действующим нормам, среди источников формирования внебюджетных средств могут быть доходы от оказания платных услуг и благотворительные пожертвования. Привлечение внебюджетных средств осуществляется строго на принципе добровольности. Сотрудники школы не вправе принимать наличные денежные средства, они поступают исключительно на внебюджетный лицевой счет учреждения", - отметили в пресс-службе.

В мэрии поясняют, что поступившая в виде имущества благотворительная помощь ставится на баланс учреждения и размещается в общедоступном месте, данные об этом доводятся до благотворителя. "Доходы от платных, в том числе образовательных услуг, могут распределяться для фонда оплаты труда и начисления на фонд оплаты труда. Оставшиеся деньги могут направляться на оплату транспортных и коммунальных услуг, услуг связи, на содержание имущества и прочие расходы", - уточнили в пресс-службе мэрии.

Агентство не располагает в данный момент комментарием самого учебного заведения.