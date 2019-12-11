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Прекращение дела против Ивана Голунова

Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении в отношении него

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что заявление связано с тем, что в отношении журналиста была допущена фальсификация доказательств и применение насилия
Иван Голунов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов обратился в ФСБ РФ с заявлением о преступлении в отношении него, связанным с тем, что ему подкинули наркотики и применили к нему насилие. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

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"Сегодня Голунов был в приемной ФСБ, куда подал заявление о преступлении. С нашей точки зрения, в отношении него была допущена фальсификация доказательств, кроме того, применено насилие", - сказал адвокат.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

После этого защита Голунова обратилась в Никуинский суд Москвы. В своей жалобе она просила суд признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решение о возбуждении уголовного дела, он просил суд обязать следователя устранить нарушения.

Никулинский суд отклонил эту жалобу, но Голунов и его адвокат подали ее в вышестоящую инстанцию.

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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