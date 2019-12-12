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Умер Юрий Лужков

Собянин пришел проститься с Юрием Лужковым

Мэр Москвы отметил, что город достался Лужкову в непростой постсоветский период, однако он достойно справился с вызовами своего времени

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин простился в храме Христа Спасителя с умершим 10 декабря на 84-м году жизни бывшим главой города Юрием Лужковым, передает корреспондент ТАСС. Собянин прибыл в храм около 11:00, возложил к гробу букет красных цветов и пообщался с вдовой Еленой Батуриной, дочерями и другими родственниками покойного.

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Накануне в эфире телеканала "ТВ Центр" Собянин рассказал о взаимоотношениях с Лужковым. По его словам, они никогда не обсуждали вопросы, касающиеся хозяйства столицы, а их общение можно было назвать "чисто человеческим". Собянин отметил, что Москва досталась Лужкову в непростой постсоветский период, у них были разные взгляды на развитие города. При этом предшественник достойно справился с вызовами своего времени, считает действующий мэр.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". 6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы, занимал эту должность до 2010 года.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичЛужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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