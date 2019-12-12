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Сайт "Миротворец" заявил, что внесет журналистов телеканала "Звезда" в свою базу

Там заявили, что приезд журналистов на Украину является частью информационной спецоперации

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Скандальный украинский сайт "Миротворец" заявил, что внесет в свой черный список журналистов российского телеканала "Звезда", которые в четверг приехали на территорию Украины. Об этом свидетельствует заявление "Миротворца", опубликованное в сети Twitter.

"Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации", - говорится в сообщении.

Сайт "Миротворец" не имеет официального статуса, однако на практике людей из его черного списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.

Ранее журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Сюжет о поездке съемочной группы в Киев был размещен на сайте телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт.

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