Путин поручил сформулировать предложения по увековечиванию памяти Лужкова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, попросил участников встречи почтить память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, и поручил правительству и мэрии столицы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти", - сказал Песков.

"Как вы знаете, его всегда называли "крепкий хозяйственник" - он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", - сказал Путин о бывшем мэре столицы, отметив, что он многое сделал для развития Москвы в самое сложное для страны время.

"Безусловно, он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни. Похороны бывшего мэра Москвы состоялись в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.