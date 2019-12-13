Население России с начала 2019 года сократилось на 43,7 тыс. человек

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Естественная убыль населения в России составила 259,6 тыс. человек за январь-октябрь 2019 года, с начала года население сократилось на 43,7 тыс. человек до 146,7 млн, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно оперативным данным по естественному движению населения в РФ за январь-октябрь 2019 года естественная убыль составила 259,6 тыс. человек, что на 75,7 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда убыль составила 183,9 тыс. человек.

"По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 октября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 43,7 тыс. человек, или на 0,03%. За аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 83,5 тыс. человек, или на 0,06%", - уточнили в Росстате.

В ведомстве отметили, что миграционный прирост на 81,6% компенсировал естественную убыль населения.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты сообщили, что проблема убыли населения в стране не может быть решена за счёт миграционного притока. По мнению демографов, сокращение населения в стране может быть переломлено только за счёт увеличения коэффициента рождаемости - рождения третьих детей в российских семьях.

В июле вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна катастрофически теряет население. По ее словам, в конце года правительство будет анализировать результаты действия введённых мер поддержки рождаемости и на основе их примет решение и возможности введения дополнительных мер финансовой помощи семьям с детьми.