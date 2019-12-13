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Объявление итогов выборов в Британии задержалось из-за штормовой погоды на островах Силли

Из-за сильного ветра в море не смог выйти катер, который должен был собрать бюллетени со всех населенных островов архипелага

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Подсчет голосов в последнем оставшемся избирательном округе не может завершиться в Великобритании после состоявшихся 12 декабря парламентских выборов. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, причиной стала штормовая погода на архипелаге Силли, где проживают чуть больше 2 тыс. человек.

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Из-за ветра, скорость которого в ночь на пятницу составляла 21 м/с, а отдельные порывы достигали 26 м/с, в море не смог выйти катер, который должен был собрать бюллетени со всех населенных островов архипелага. Использовать для той же цели спасательный вертолет из-за связанных с погодой рисков также не стали. Ожидается, что ветер стихнет в ближайшие часы, после чего бюллетени будут доставлены для подсчета на главный остров архипелага - Сент-Мэри. Подсчет должен быть завершен около 15:00 по местному времени (18:00 мск).

Архипелаг Силли расположен в 45 км от юго-западного побережья Великобритании. Он состоит из 145 небольших островков, но лишь на пяти из них постоянно живут люди. Силли является частью графства Корнуолл и входит в избирательный округ Сент-Айвс, где за победу традиционно спорят консерваторы и либеральные демократы. В 2017 году кандидат от партии тори одержал в Сент-Айвсе победу с преимуществом менее, чем в 300 голосов.

По итогам подсчета голосов, в 649 из 650 избирательных округов королевства консерваторы уверенно побеждают, получая 364 мандатов в парламенте - больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Лейбористская партия терпит сокрушительное поражение, проведя в парламент всего 203 депутата. Для лейбористов это худший результат с 1935 года.

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