Суд Лондона не удовлетворил просьбу адвокатов Ассанжа облегчить им встречи с их клиентом

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Вестминстерский магистратский суд Лондона не стал удовлетворять прошение адвокатов основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа облегчить им доступ к их подзащитному в тюрьме Белмарш. Об этом сообщает в пятницу британское информагентство Пресс ассошиэйшн.

В ходе очередного процедурного слушания Ассанж предстал перед судьей по видеосвязи и ответил на ряд стандартных вопросов, подтвердив свое имя, дату рождения и гражданство. Защита австралийца пожаловалась судье на то, что подготовка к рассмотрению дела об экстрадиции Ассанжа в США серьезно осложняется тем, что у подзащитного нет доступа ко всем материалам дела. Несмотря на усилия адвокатов, ему по-прежнему не позволяется выходить в интернет, а число разрешенных ему встреч с юристами сильно ограничено. Защитники Ассанжа обратились к судье Ванессе Барайтсер с просьбой облегчить для них процедуру встреч с клиентом, ссылаясь на то, что подобные вопросы ранее решались после вмешательства суда.

Тем не менее Барайтсер заявила, что суд не обладает необходимой юрисдикцией для того, чтобы влиять на решения, принимаемые тюремной администрацией.

"Все, что я могу сделать, это в ходе слушания заявить о том, что для предстоящего судебного процесса будет полезно, если у адвокатов господина Ассанжа будет доступ к их клиенту", - сказала судья, подчеркнув, что не заинтересована в затруднении встреч между основателем WikiLeaks и юристами.

Новые слушания по делу австралийца состоятся 19 декабря. Согласно британским законам, при рассмотрении дел об экстрадиции, подсудимые должны появляться перед судом не реже, чем раз в 28 дней. В феврале поданный США запроса об экстрадиции Ассанжа должен быть рассмотрен по существу.

13 сентября суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что Ассанж предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.