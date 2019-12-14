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Посольство РФ выясняет обстоятельства дела обвиняемого в махинациях в Сингапуре россиянина

В диппредставительстве также выразили готовность оказать Вадиму Корягину содействие в рамках предусмотренных российским законодательством полномочий

ТАСС, 14 декабря. Посольство России в Сингапуре выясняет обстоятельства предъявления россиянину Вадиму Корягину обвинений в финансовых махинациях. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Сингапуре, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

"В настоящее время посольством в координации с правоохранительными органами города-государства ведется работа по выяснению обстоятельств произошедшего и гражданской принадлежности В. Корягина", - отмечается в сообщении.

В диппредставительстве также выразили готовность оказать Корягину содействие в рамках предусмотренных российским законодательством полномочий. При этом в посольстве отметили, что власти Сингапура не информировали российскую сторону о сложившейся ситуации. Более того, сам Корягин не обращался за консульской помощью.

Ранее газета The Straits Times сообщила, что окружной суд Сингапура предъявил Вадиму Корягину, а также четырем гражданам Сингапура обвинения в финансовых махинациях, связанных с незаконным получением средств от трех крупных банков. В частности, 51-летний Вадим Корягин оказывал содействие обвиняемым, участвовавшим в схемах по нелегальному получению крупных средств от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. Следствие выяснило, что сингапурцы были директорами местных компаний, но, получая от банков средства, скрывали информацию о конечных бенефициарах.

Преступления совершались в период с апреля 2014 по май 2016. Сумма ущерба не называется. Суд предъявил обвинения Корягину по 30 эпизодами, он был отпущен под залог в размере $7,3 тыс. Каждый эпизод предусматривает штраф или же лишение свободы на срок до трех лет.

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СингапурРоссия
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