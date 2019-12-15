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"Известия": персональные данные россиян все чаще похищают IT-специалисты

По данным издания, на этот канал может приходиться 25-30% похищенной информации
Описание
© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Персональные сведения россиян стали в уходящем году чаще "утекать" через IT-специалистов, пишет в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на исследование инсайдерских утечек информации из российских компаний, проведенном DeviceLock.

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Газета отмечает, что пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25-30%. Как рассказал газете технический директор DeviceLock Ашот Оганесян практически все крупные банковские утечки последнего года объемом свыше 50 тыс. записей произошли "не без участия" IT-специалистов. 98% остальных утечек происходят из-за сотрудников других подразделений банков и компаний, например, бэк-офиса или клиентской поддержки.

По мнению Оганесяна, доказать вину айтишника, имеющего базовые понятия об информационной безопасности, гораздо сложнее, чем вину менеджера.

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала в интервью телеканалу "Россия-24" мнение, что человеческий фактор является одним из ключевых факторов риска при утечке данных клиентов кредитных организаций.

Теги
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