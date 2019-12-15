"Известия": персональные данные россиян все чаще похищают IT-специалисты

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Персональные сведения россиян стали в уходящем году чаще "утекать" через IT-специалистов, пишет в воскресенье газета " Известия " со ссылкой на исследование инсайдерских утечек информации из российских компаний, проведенном DeviceLock.

почему их все больше и как с ними бороться

Утечки конфиденциальной информации: почему их все больше и как с ними бороться

Газета отмечает, что пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25-30%. Как рассказал газете технический директор DeviceLock Ашот Оганесян практически все крупные банковские утечки последнего года объемом свыше 50 тыс. записей произошли "не без участия" IT-специалистов. 98% остальных утечек происходят из-за сотрудников других подразделений банков и компаний, например, бэк-офиса или клиентской поддержки.

По мнению Оганесяна, доказать вину айтишника, имеющего базовые понятия об информационной безопасности, гораздо сложнее, чем вину менеджера.

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала в интервью телеканалу "Россия-24" мнение, что человеческий фактор является одним из ключевых факторов риска при утечке данных клиентов кредитных организаций.