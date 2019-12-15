Экс-глава комитета по благоустройству Петербурга опроверг участие в следственных действиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский сообщил ТАСС в воскресенье, что правоохранительные органы не проводили с ним оперативно-следственные действия.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные действия с экс-главой городского комитета по благоустройству Владимиром Рублевским.

"Никаких оперативных действий не проводилось, никаких задержаний не было. Сегодня я целый день дома, елку украшаю к Новому году", - сказал Рублевский.

Источники в силовых структурах региона заявили ТАСС, что оперативно-следственные действия имели место, однако не уточнили, с каким именно делом они связаны.

Рублевский покинул пост председателя городского комитета по благоустройству 14 октября. Обязанности председателя комитета временно исполняет первый заместитель его главы Сергей Малинин.

В октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в картельном сговоре шести дорожных компаний в Петербурге с городским комитетом по благоустройству признаки преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Комиссия Санкт-Петербургского УФАС 18 октября признала СПб ГУДП "Центр", ОАО "Коломяжское", СПб ГУДП "Путь", ОАО "Автодор СПб", СПб ГУДСП "Курортное", АО "Автопарк №7 спецтранс" и Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга нарушившими антимонопольное законодательство. В ходе расследования ведомство изучило 39 торгов, осуществленных в 2016-2019 годах на общую сумму более 24 млрд рублей.

Ситуация с уборкой снега в Петербурге

В январе 2019 года губернатор города Александр Беглов выдал чиновникам лопаты для уборки улиц, на которых Государственная жилищная инспекция выявила нарушения. Наибольшее количество нарушений жилищные инспекторы выявили в Московском и Петроградском районах. Всего по итогам новогодних праздников Госжилинспекция возбудила 74 административных дела на общую сумму штрафных санкций 12,2 млн рублей.