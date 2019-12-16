Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Германскому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось вступать в переписку с экоактивисткой Гретой Тунберг и опровергать ее пост в Twitter.

Тунберг опубликовала в воскресенье в соцсетях фотографию, на которой она сидит на полу вагона поезда среди множества чемоданов. "Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то направляюсь домой", - гласила подпись. У Deutsche Bahn в Германии не самая лучшая репутация из-за частых опозданий, и среди 3,6 млн подписчиков активистки сразу нашлось множество сочувствующих.

Концерн сначала через Twitter извинился перед Тунберг, но потом удалил сообщение. Вместо этого был опубликован другой пост, где было написано следующее: "Было бы еще лучше, если бы ты упомянула, как дружелюбно и компетентно тебя на твоем месте сопровождали наши сотрудники вагона первого класса".

Как выяснилось после, Тунберг действительно ехала первым классом, но лишь часть пути, потому что поездка прерывалась из-за проблем с расписанием. "Никаких проблем нет, я и не утверждала обратного, - говорит экоактивистка. - Переполненные поезда - знак того, что спрос на железнодорожные перевозки высок".

Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград.