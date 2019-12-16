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Россотрудничество ожидает от Twitter разъяснений по поводу блокировки аккаунта

Представителям социальной сети направят письмо для выяснения причин блокировки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество подготовило письмо администрации социальной сети Twitter для объяснения причин блокировки официального аккаунта Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель агентства Элеонора Митрофанова.

"Подготовлено письмо на имя представителя компании по работе с пользователями Twitter для разъяснения причин блокировки аккаунта агентства, оно будет направлено в ближайшее время", - сказала она.

Администрация социальной сети Twitter заблокировала в пятницу официальный аккаунт Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) из-за публикации о Дне Конституции России. В агентстве также сообщили, что аналогичная ситуация произошла с официальными аккаунтами других организаций, которые размещали посты по этой теме.

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