Россотрудничество ожидает от Twitter разъяснений по поводу блокировки аккаунта

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество подготовило письмо администрации социальной сети Twitter для объяснения причин блокировки официального аккаунта Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель агентства Элеонора Митрофанова.

"Подготовлено письмо на имя представителя компании по работе с пользователями Twitter для разъяснения причин блокировки аккаунта агентства, оно будет направлено в ближайшее время", - сказала она.

Администрация социальной сети Twitter заблокировала в пятницу официальный аккаунт Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) из-за публикации о Дне Конституции России. В агентстве также сообщили, что аналогичная ситуация произошла с официальными аккаунтами других организаций, которые размещали посты по этой теме.