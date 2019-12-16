Тунберг извинилась за фразу, в которой призывала "поставить мировых лидеров к стенке"

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг принесла извинения за свой "Свинглиш" (Swenglish - шведский английский), из-за которого ее выступление на конференции по проблемам изменения климата в Мадриде было воспринято неоднозначно. Об этом сообщает издание The Local .

"Мировые лидеры по-прежнему стремятся уйти от ответственности, но мы должны не дать им этого сделать, - сказала она тогда. - Мы добьемся того, чтобы их поставили к стенке. Им придется делать свою работу, чтобы защитить наше будущее".

Использованное ею выражение "поставить к стенке" было прямым переводом со шведского, в котором оно имеет несколько иной смысл, а именно "привлечь к ответственности". В шведских СМИ это выражение встречается постоянно, однако, прозвучав из уст Греты по-английски, оно было воспринято буквально - как "поставить мировых лидеров к стенке", т.е. расстрелять.

"Это то, что случается, когда импровизируешь на другом языке, - написала экоактивистка у себя в Twitter. - И я, конечно же, приношу свои извинения, если кто-то это не так понял".

Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград.