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Всех пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью выписали из больницы

Состояние пострадавших оценивалось медиками как легкой и средней степени тяжести

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Медики выписали всех госпитализированных после столкновения автобуса и электрички в Астраханской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным МВД, в ДТП пострадали 15 пассажиров автобуса, семь человек госпитализировали. Их состояние оценивалось медиками как легкой и средней степени тяжести.

"На сегодняшний день все пострадавшие выписаны домой", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального ГУ МЧС, рано утром 27 ноября на территории предприятия "Газпром добыча Астрахань" столкнулись электричка № 6021 с автобусом Kia, подвижной состав с рельсов не сошел. По данным полиции, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. По факту ДТП проводится проверка.

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