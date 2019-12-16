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В "Яндекс.Дзене" прокомментировали включение в реестр Роскомнадзора

Сервис выполнял законодательство России и ранее, отметили представители компании

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Яндекс.Дзен" выполнял законодательство РФ и до включения сервиса в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

О том, что Роскомнадзор включил "Яндекс.Дзен" в реестр ОРИ, стало известно 16 декабря. С июля 2018 года сервисы из этого реестра по закону обязаны в течение полугода хранить переписку, аудио-, видео- и другие сообщения пользователей и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

"Яндекс" работает в полном соответствии с действующим законодательством. При получении соответствующего запроса Роскомнадзора "Яндекс.Дзен" был включен в реестр организаторов распространения информации. Это обычная практика, которая действует с 2014 года, когда появился данный реестр. В него включаются почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети", - отметили в компании.

Там уточнили, что внесение "Яндекс.Дзена" в реестр не накладывает никаких новых обязательств. "Подобные процедуры существовали и раньше. По закону правоохранительные органы вправе запросить у любой организации необходимую им информацию - при наличии законных оснований и при соблюдении законной процедуры", - пояснили в пресс-службе.

Некоторые другие сервисы "Яндекса" - "Яндекс.Почта", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Район" - были внесены в реестр в 2014 году.

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