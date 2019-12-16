В Ростовской области ребенок смог получить незарегистрированное в РФ лекарство через суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры обязать Минздрав Ростовской области обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым ему незарегистрированным в России лекарством. Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

"Удовлетворен иск прокуратуры в интересах несовершеннолетнего об обеспечении его жизненно необходимым лекарственным средством", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в Неклиновском районе области проживает ребенок-инвалид, которому консилиумом врачей ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России "Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева" разрешен к индивидуальному ввозу и применению незарегистрированный на территории России лекарственный препарат "Вигабатрин (Сабрил)". Минздрав области однако отказал заявительнице в обеспечении лекарством ребенка, мотивировав это тем, что препарат не зарегистрирован на территории страны.

"Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании министерства здравоохранения Ростовской области обеспечить ребенка необходимым ему лекарством, которое удовлетворено", - заключили в ведомстве.

В конце октября директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что в Россию поступила первая пария незарегистрированного в стране препарата "Фризиум", которая обеспечит лекарством 540 детей. Тогда она отмечала, что закупка других незарегистрированных препаратов для лечения эпилепсии, которые не относятся к списку наркотических - Фенитоин (инъекционная форма), Этосуксимид (сироп), Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин и другие - по каким-то причинам не была произведена.