В МЧС объяснили, где нельзя запускать петарды и фейерверки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Запуск петард, фейерверков, ракет, салютов и другой пиротехники запрещен с балконов домов, вблизи зданий и даже на сценических площадках. Нарушения подобных правил в 2019 году привели к более 70 пожарам, в результате которых свыше 10 человек получили травмы, сообщили ТАСС во вторник в МЧС России.

"Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях, а также на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи. Нельзя использовать пиротехнику на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий", - подчеркнули в МЧС.

В министерстве пояснили, что площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий. "Она должна находиться на расстоянии не менее 50 м от жилых домов, так как ракеты часто залетают на балконы или в квартиры, пробивая оконные стекла. Все это приводит к пожарам. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей", - рассказали в МЧС. "В этом году из-за нарушений правил пожарной безопасности при запуске фейерверков произошло более 70 пожаров, в результате которых пострадали более 10 человек", - уточнил представитель ведомства.

Наибольшую опасность представляет некачественная продукция, не имеющая сертификата соответствия. "Применение пиротехники должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации", - сказали в МЧС. Специалисты советуют даже в шутку не направлять фейерверки в сторону зрителей, горящую петарду нельзя держать в руках, к горящему изделию нельзя приближаться менее, чем на 5-10 м, также нельзя наклоняться над пиротехническим изделием. Если петарда не сработала, то не стоит пытаться поджечь фитиль еще раз. Детям запускать пиротехнику запрещено.