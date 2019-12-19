{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: закон о надежном Рунете создан для недопущения возможности отрезать от него Россию

Президент подчеркнул, что Россия не движется в сторону закрытия интернета

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Закон о надежной работе Рунета направлен на то, чтобы не допустить возможности отрезать от него Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

На эту тему
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Свободный интернет и суверенный интернет - эти понятия не противоречат друг другу. Ведь тот закон, о котором вы сказали, он направлен только на одно - не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, вот в этом и заключается суверенитет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены и чтобы интернет не был отрезан от нас", - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не движется в сторону закрытия интернета.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗакон о надежном РунетеБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Путин считает, что зарубежные жизненно важные лекарства необходимо регистрировать в России
При этом президент призвал развивать собственную фармацевтику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС