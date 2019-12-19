Путин: закон о надежном Рунете создан для недопущения возможности отрезать от него Россию

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Закон о надежной работе Рунета направлен на то, чтобы не допустить возможности отрезать от него Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Свободный интернет и суверенный интернет - эти понятия не противоречат друг другу. Ведь тот закон, о котором вы сказали, он направлен только на одно - не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, вот в этом и заключается суверенитет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены и чтобы интернет не был отрезан от нас", - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не движется в сторону закрытия интернета.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".