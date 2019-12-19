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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин пообещал изучить обстоятельства дела Котова

Президент также напомнил о более жестких мерах наказания за нарушения на митингах в других странах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал изучить обстоятельства дела Константина Котова, осужденного за участие в митингах в Москве.

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"Я посмотрю, я запомнил, Котов", - сказал президент, отвечая на просьбу журналиста изучить обстоятельства этого дела.

Комментируя эту ситуацию, Путин напомнил, что "во многих странах гораздо более жесткие меры предусмотрены за нарушения подобного рода, за публичные несанкционированные мероприятия, в том числе за перекрытие границ". По его словам, в отдельных странах за такие нарушения предусматривается наказание до 20 лет заключения. "У нас все гораздо мягче", - указал президент.

Предположив, что Котов мог совершать инкриминируемое ему правонарушение неоднократно, глава государства напомнил, что "во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточается отвественность - с административной переходит на уголовную".

Константин Котов 5 сентября был осужден к четырем годам лишения свободы по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов").

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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