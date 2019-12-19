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У главы администрации Ростова-на-Дону нет претензий к задержанной главе пресс-службы

Ранее источник в оперативных службах региона сообщил, что Мария Давыдова задержана по подозрению в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил ТАСС, что у него нет претензий к начальнику управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ города Марии Давыдовой, которая, по данным источника, была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий.

Ранее источник ТАСС в оперативных службах Ростовской области сообщил, что начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски. Как уточнял источник, претензии силовиков связаны с конкурсом на информационное сопровождение деятельности администрации города. Официального подтверждения этой информации нет.

"Возможно, есть претензии за прошлый период работы, но [сейчас] она работала хорошо и качественно, - сказал Логвиненко. - И уже работает в другом формате, нарушения мы проверяли... может раньше были, органы разберутся. Сейчас претензий нет".

При этом он не подтвердил и не опроверг факт задержания Давыдовой, а также не уточнил, с каким периодом ее работы могут быть связаны претензии силовиков.

В приемной главы администрации ТАСС сообщали, что Давыдова находится "в отпуске с сегодняшнего дня".

Теги
РоссияРостовская область
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