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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Главврач Боткинской больницы прокомментировал информацию об "ужасах" стационара

Алексей Яковлев отметил, что слухи об ужасном состоянии больницы преувеличены, но при этом отметил, что проблемы есть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Главный врач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев считает, что "ужасы" про стационар, о которых рассказала журналист на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, преувеличены, но он признает наличие проблем. Об этом он сообщил журналистам после встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

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На большой пресс-конференции журналист из Сибири Екатерина Надольская, живущая в Петербурге, пожаловалась президенту на неудовлетворительное состояние Боткинской больницы, сказав, что "там битые стекла, мыши, тараканы" и не осуществляется запланированный ремонт. Путин пообещал обсудить проблему с губернатором. Беглов посетил больницу, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

"Как видите, "ужасы нашего городка" сильно преувеличены", - сказал главврач губернатору, показав помещения больницы на Миргородской улице в центре Санкт-Петербурга. Беглов осмотрел больничный комплекс, состоящий из 26 корпусов, внутренние помещения больницы, проверил, работает ли отопление. В палатах выполнен ремонт, больница оснащена необходимым оборудованием, но территория больницы не благоустроена, многие здания, в том числе признанные объектами культурно-исторического наследия, обветшали и непригодны к использованию. В них, по словам главврача, пациентов нет.

На вопрос журналистов, действительно ли в больнице есть проблемы, озвученные на пресс-конференции президента, Яковлев сказал, что не может этого полностью отрицать.

"Исключить такого я не могу, такое может быть, но надо сказать, что в помещениях, где находятся пациенты, такого практически нет. Есть проблемы по сантехнике и прочему, потому что это очень старые корпуса, и планируется их приведение в порядок шаг за шагом. В 2019 году выполнялись проектные работы по ремонту и по благоустройству территории, и надеемся, что на будущий год уже начнутся работы по исполнению", - сказал главврач.

По оценкам Беглова, на ремонт Боткинской больницы потребуется около 2,5 млрд рублей. Губернатор пообещал, что город поэтапно будет выделять деньги и вести реставрационные работы. При этом он отметил, что полностью закрыть больницу, чтобы освободить помещения для ремонта, нельзя. "Остановить ее просто невозможно, шаг за шагом будем заниматься ремонтом", - сказал Беглов.

Где будут лечить людей

Боткинская больница, расположенная недалеко от Невского проспекта, - одна из старейших в Санкт-Петербурге, она построена в 1882 году. В 2017 году на Пискаревском проспекте в Калининском районе Петербурга открылся новый комплекс инфекционной больницы на 600 человек, это позволило перевести часть мощностей больницы в современные помещения.

"С марта 2017 года половина больницы стала работать в новых корпусах самой лучшей, высокотехнологичной инфекционной больницы России", - сказал главврач. Но отказаться полностью от старой площадки, по его словам, невозможно. "Мы стартовали здесь [на Миргородской] с 1,4 тыс. коек, а сейчас у нас 1,2 тыс. коек на двух площадках", - пояснил он. Сейчас в старых корпусах проходят лечение 520 человек.

Трудности ремонта, по словам Яковлева, связаны с охранным статусом исторических зданий и изменением норм содержания пациентов. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, на территории больницы расположены 13 объектов культурного наследия и объект, имеющий охранные обязательства - исторические ворота.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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