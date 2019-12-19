СМИ: власти Канады намерены запретить рекламу электронных сигарет

По его данным, в частности, предлагается запретить всю наружную и онлайн-рекламу вейп-продукции, как и любую другую, которую могут увидеть или услышать дети и подростки. Магазинам будет запрещено выкладывать на прилавки электронные сигареты, а производителей обяжут на своей продукции сообщать о вреде вейпинга для здоровья. Еще одной мерой может стать запрет на вход в специализированные магазины молодым людям, которым нет 18 лет. Более предметно эти и другие предложения правительство начнет рассматривать в феврале 2020 года.

В настоящее время власти многих провинций Канады обеспокоены проблемой популярности вейпинга. Так, в Новой Шотландии с апреля 2020 года будет введен запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной заправочной жидкости к ним, а в Онтарио с января 2020 года вступит в силу закон о полном запрете рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправочных станциях.

В начале осени Министерство здравоохранения Канады сообщило, что в ряде провинций страны подтверждены несколько случаев заболевания легких из-за вейпинга. Первый случай был зафиксирован 18 сентября в провинции Онтарио.

Ранее сообщалось, что в США от вейпинга скончались 47 человек. Всего же по стране зарегистрированы порядка 2 тыс. случаев заболеваний, предположительно вызванных вейпингом. Согласно официальным данным, в период с 2017 по 2018 год у 1,5 млн подростков возникла никотиновая зависимость, и это в условиях активизации администрацией президента США Дональда Трампа усилий по ограничению продажи табачных изделий в стране. По Канаде такой статистики пока нет.