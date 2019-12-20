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Стрельба на Лубянке

Движение городского транспорта в центре Москвы восстановлено

Ранее для движения открыли улицы Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта возобновлено по Большой Лубянке в центре Москвы в пятницу утром. Об этом сообщается в Twitter департамента транспорта столицы.

"Открыто движение по улице Большой Лубянке", - говорится в сообщении.

Ранее для движения открыли улицы Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд.

В свою очередь, в Twitter городского перевозчика ГУП "Мосгортранс" отметили, что движение городского транспорта в центре Москвы осуществляется по обычным маршрутам. 

"Городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами", - говорится в сообщении.

Ранее для движения открыли улицы Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд.

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РоссияСтрельба на Лубянке
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