Движение городского транспорта в центре Москвы восстановлено

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта возобновлено по Большой Лубянке в центре Москвы в пятницу утром. Об этом сообщается в Twitter департамента транспорта столицы.
"Открыто движение по улице Большой Лубянке", - говорится в сообщении.
Ранее для движения открыли улицы Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд.
В свою очередь, в Twitter городского перевозчика ГУП "Мосгортранс" отметили, что движение городского транспорта в центре Москвы осуществляется по обычным маршрутам.
"Городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами", - говорится в сообщении.
Ранее для движения открыли улицы Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд.