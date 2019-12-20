Движение городского транспорта в центре Москвы восстановлено

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта возобновлено по Большой Лубянке в центре Москвы в пятницу утром. Об этом сообщается в Twitter департамента транспорта столицы.

"Открыто движение по улице Большой Лубянке", - говорится в сообщении.

Ранее для движения открыли улицы Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд.

В свою очередь, в Twitter городского перевозчика ГУП "Мосгортранс" отметили, что движение городского транспорта в центре Москвы осуществляется по обычным маршрутам.

"Городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами", - говорится в сообщении.

Ранее для движения открыли улицы Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд.