Собянин: пострадавшим при перестрелке в центре Москвы оказывается необходимая медпомощь

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Необходимая медицинская помощь оказывается всем пострадавшим в результате перестрелки в центре Москвы в районе Лубянки, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter .

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

"Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал мэр.

Как сообщили в СК РФ, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России журналистам сообщили, что преступник нейтрализован, его личность устанавливается.