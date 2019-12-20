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Стрельба на Лубянке

Собянин: пострадавшим при перестрелке в центре Москвы оказывается необходимая медпомощь

В результате происшествия ранения получили пять человек

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Необходимая медицинская помощь оказывается всем пострадавшим в результате перестрелки в центре Москвы в районе Лубянки, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

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"Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал мэр.

Как сообщили в СК РФ, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России журналистам сообщили, что преступник нейтрализован, его личность устанавливается.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияСтрельба на Лубянке
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