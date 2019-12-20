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Эксперты: игроков с Украины после закрытия казино ждут в Крыму

Собеседники агентства при этом отмечают, что если сфера азартных игр на Украине будет запрещена окончательно и останутся только подпольные игровые залы, то наиболее респектабельные игроки предпочтут проводить досуг в легальных казино других стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Любителей азартных игр с Украины, где ранее объявили о закрытии всех игровых заведений, ждут в Крыму, где создают игорную зону "Золотой берег". Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты в туристической отрасли.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вступил в открытую борьбу с влиятельным в стране "игорным лобби", которое накануне "провалило" принятие в парламенте законопроекта о легализации азартных игр. В пятницу МВД Украины объявило о закрытии с 16:00 местного времени всех игорных заведений в стране. Сообщивший об этом решении министр внутренних дел Арсен Аваков сослался на соответствующее постановление правительства.

"Они и так едут [в Крым], а так у них дополнительный будет повод. <…> Обычно те, кто любит играть - люди состоятельные. Их, может, не так много, но будут добираться до нас. Счет пойдет, конечно, не на десятки тысяч, но на сотни человек", - считает глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Крыма Алексей Черняк отметил, что украинцы ехали бы в Крым "испытать Фортуну", даже если бы продолжала работать их система игорных заведений. "Что будут представители из Украины - это однозначно. Но это не будет влиять серьезно на туристический поток, это один из составляющих элементов развития туризма в Крыму. Больше [будет желающих] приехать посмотреть, что же мы там настроили", - пояснил Черняк.

Председатель подкомитета по букмекерской деятельности и тотализаторам Торгово-промышленной палаты РФ Николай Оганезов считает, что, если сфера азартных игр на Украине будет запрещена окончательно и останутся только подпольные игровые залы, то наиболее респектабельные игроки предпочтут проводить досуг в легальных казино других стран. В первую очередь, в сопредельных России и Белоруссии.

"Наиболее интересные игроки будут ездить в казино с удобной транспортной и фискальной логистикой. Для кого-то это Минск, для кого-то - Крым или Сочи. Не все игроки любят посещать подпольные игорные заведения, так как хотят проводить время в комфорте и безопасности. И Россия, и Белоруссия смогут предоставить такие условия", - отметил собеседник агентства.

Об игорной зоне "Золотой берег"

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым был подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год. По информации заместителя председателя совета министров Крыма - министра финансов республики Ирины Кивико, власти региона направили в Минфин РФ пакет документов для создания игорной зоны. Территорию бывшего санатория "Фортуна", в соответствии с требованиями федерального законодательства, вывели за границы Ялты.

28 октября 2019 года было опубликовано подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение о создании игорной зоны "Золотой берег". Гоцанюк сообщал журналистам, что власти Крыма уже получили заявки от трех российских инвесторов, желающих поучаствовать в конкурсе, либо заключить инвестиционные соглашение об участии в создании игорной зоны в Ялте.

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