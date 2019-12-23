Туристов - больше, цены - ниже. Что даст Крыму запуск поездов по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, которое открывается на этой неделе, уже в следующем году увеличит долю туристов на полуостров, а в перспективе позволит снизить цены на продукты и строительные материалы, оживить строительную отрасль в Крыму и Севастополе, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители местных властей. Новые возможности получат и другие транспортные объекты Крыма, например морские порты, куда теперь легче будет доставлять товары для отправки за рубеж. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Грузовые поезда начнут следовать на полуостров на полгода позже. Приток туристов Как говорят эксперты, первое, что сразу почувствуют в Крыму после запуска железнодорожного сообщения, - приток туристов.

"Мы уверены, что добавится туристический поток в Крым после открытия железнодорожного сообщения. Особенно путешествие на поезде будет выгодно любителям семейного туризма и отдыха, билеты ведь обойдутся дешевле, чем на самолет", - рассказал ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк. Впервые рекордное за постсоветские годы число туристов в Крыму отдохнуло по итогам 2018 года - около 6,8 млн человек. В этом году эта планка была превышена уже в октябре, а к началу декабря на полуострове побывало более 7,2 млн туристов. "Направление новое для Крыма, абсолютно. Билеты расходятся достаточно хорошо. За месяц их продано уже более 50 тыс. штук. Это хорошая динамика", - подчеркнул глава комитета. Что даст запуск грузового сообщения Черняк считает также важным событием запланированное на лето начало грузового сообщения по Крымскому мосту. Оно даст возможность не только наполнить регион товарами общего потребления, продуктами питания, но и снизить цены на полуострове, уровняв их с ценами в ближайших к Крыму регионах, в первую очередь с Кубанью. В этих целях планируется строительство крупных оптовых хабов к 2021 году, где будут накапливаться не только продтовары, но и строительные материалы. "Для того, чтобы начинала падать ценовая политика, сперва эту массу товаров необходимо накопить в Крыму, тогда начнется падение цены. Это в свою очередь даст возможность удешевить стоимость путевок, потому что любому санаторию нужны точно также и продукция массового потребления, и продукты питания, и бытовая химия, и те же стройматериалы, потому что каждый год они проводят ремонт и обновляются", - отметил глава комитета. Он уверен, что уже в 2021 году, когда наладится график движения железнодорожных составов, в Крыму начнется подъем в курортной сфере, ожидается бум строительства отелей на полуострове. "Из-за нехватки стройматериалов держится высокая цена, происходит очень сильное удорожание объектов. Поэтому запуск грузового сообщения, не сразу, а в 2021 году даст, я бы сказал, строительный бум в курортной отрасли. В 2020 году будут изменения, но они не будут столь резкими и глобальными, ведь пойдут только первые поезда, пройдет обкатка их обслуживания и всей инфраструктуры. Работы будет очень много", - подчеркнул он. Строители выиграют В строительной отрасли также считают, что грузовое сообщение по железной дороге снизит цены, в первую очередь на инертные материалы, которые в большом дефиците на полуострове. Член комитета по строительству, транспорту и ТЭК Госсовета Крыма и руководитель одной из крупных строительных фирм "Юждорстрой" Игорь Аржанцев сообщил ТАСС, что это касается щебня и речного песка.

"Есть много стройматериалов, цены на которые по логистике будут снижены. Песок, щебень, которые идут на верхние слои дорожного покрытия и которых в Крыму практически нет. Доставка их железнодорожными "вертушками" будет дешевле. Одно дело - 100-200 км расстояние, тут и грузовик возьмет, а другое дело - тысячи километров. Так что в целом строительство выиграет", - сказал он. Во сколько обойдется доставка грузов по железной дороге пока не известно, поскольку это направление абсолютно новое. Раньше рельсы связывали полуостров только с Украиной на севере, а теперь, впервые в своей истории, регион открывает железнодорожное сообщение на востоке, через Керчь. "Мы считали, что один вагон - это в среднем 60 т материалов. Чтобы довезти в Крым такое количество автомобильным транспортом, нужно как минимум три большие фуры. Это затраты на логистику, бензин и все остальное. Здесь же - прямые железнодорожные перевозки, что, вероятно, снизит стоимость материалов", - отметил в свою очередь глава комитета по строительству, транспорту и ТЭК республиканского парламента Леонид Бабашов. Продажи вина и новые туристы В Севастополе, как считает заведующий кафедрой "Финансы и кредит" Севастопольского государственного университета Сергей Тарасенко, положительный эффект будет в первую очередь для турбизнеса. "Однозначно в выигрыше будет индустрия гостеприимства, правда, если расписание и маршруты будут удобны для туристов, а цены - ниже, чем на авиаперелет", - отметил экономист. Цены на жилье, считает собеседник, серьезно не снизятся - их формирует не только цена стройматериалов, но и другие факторы, в том числе спрос и предложение на квартиры. Высокие цены характерны для Севастополя так же, как для других городов курортной зоны. При этом, уверен он, благодаря железной дороге может возродиться морской порт, грузооборот которого в разы сократился после введения западных санкций. Однако из севастопольского порта уже периодически ведутся поставки в Сирию. В то же время руководитель "Севастопольского винодельческого завода" Александр Жежель допускает, что возможность отправлять продукцию в другие регионы по железной дороге может понадобиться предприятию в недалеком будущем. "Раньше было такое, что отправляли [грузовые вагоны с продукцией]. В ближайшее время, наверное, такой надобности нет. А потом посмотрим - если будет движение нормально организовано, то почему и нет", - сказал Жежель. 100 объектов истории и культуры Туристов, которые проедут по железной дороге по Крымскому мосту, ждут достопримечательности по всему пути следования. Сергей Бороздин, глава администрации Керчи, первого крымского города, который будет встречать пассажиров поездов, рассказал ТАСС, что на территории древней столицы Боспорского царства, каковой и был этот город в античное время, находится почти 100 объектов истории и культуры.

На эту тему "Золотое кольцо Боспорского царства": почему стоит поехать на юг России не ради пляжа