Путин прибыл в Анапу для участия в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Представитель Кремля добавил, что Путин также выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего "будет открыто постоянное железнодорожное сообщение".

АНАПА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Анапу, откуда направится на торжественные мероприятия, посвященные открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент "в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края [по Крымскому мосту], пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост".

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Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

27 декабря 2014 года власти в Киеве приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки. В год перевозилось около 3 млн пассажиров на электричках. Сейчас, по прогнозам, число пассажиров, прибывающих на пассажирских поездах на полуостров, составит в 2020 году порядка 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 5 млн человек.

Строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив официально завершилось 18 декабря 2019 года. Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет Крымская железная дорога (КЖД).

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоится в 14:00 мск 23 декабря с Московского вокзала, из Москвы в Симферополь поезд (№ 27/28) будет отправляться в 23:45 мск от Казанского вокзала. В пути поезда будут находится 43 часа 25 минут и 33 часа 05 минут, соответственно. Стоимость билетов на поезд в Крым составит от 2966 рублей.