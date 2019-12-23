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На Кубани устранили аварию, из-за которой 160 тыс. жителей края остались без воды

Подачу воды в дома возобновят к вечеру понедельника

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Крупная авария на магистральном водоводе в Крымском районе Краснодарского края, из-за которой без воды остались 160 тыс. жителей региона, устранена. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба города Новороссийск.

Ранее сообщалось, что специалисты "Кубаньводкомплекс" намерены устранить последствия аварии в понедельник к обеду. По данным администрации Крымского района, подача воды абонентам будет возобновлена к вечеру.

"В Крымском районе устранена крупная авария на магистральном водоводе МВ-2 ремонтно-эксплуатационного управления "Троицкий групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс". Работы по устранению прорыва продолжались всю ночь, потребовалось заменить аварийный участок трубы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сварочные работы завершены, система плавно заполняется водой, осуществляется промывка сетей. Ориентировочно к 14:00 мск возобновится подача воды в город Крымск, к 16:00 питьевая вода поступит в Новороссийск, к 18:00 - в Геленджик.

Из-за аварии в Крымском районе сегодня закрыты детсады, запитанные от Троицкого группового водопровода. Школы работают по сокращенной программе. 

По данным "Кубаньводкомплекс", "Троицкий групповой водопровод" был введен в строй в 1971 году. В октябре сообщалось, что на Кубани начинается масштабная реконструкция Ейского, Троицкого и Таманского групповых водоводов, в ближайшие три года в эти проекты будут вложены 10 млрд рублей.

Теги
РоссияКраснодарский край
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